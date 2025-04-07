Алина Кабаева посетила соревнования в Казани: строгая прическа, макияж в стиле смоки-айс

Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, неожиданно для юных спортсменов посетила соревнования по гимнастике в Казани. Это событие стало редким появлением чемпионки на публике, ведь она обычно предпочитает оставаться вне внимания общественности.
Однако на этот раз Кабаева прибыла, чтобы поддержать своих подопечных и поделиться с ними ценными советами. Она напомнила одной из учениц, что важно сохранять боевой дух даже в трудные моменты, делясь своим личным опытом преодоления волнений.
«Ты же у меня такой боец, что ты плачешь, не переживай. Когда я переживала, говорила себе: «Делай, что бы ни случилось», - подметила Алина Кабаева.
Алина Кабаева на соревнованиях в Казани. Фото: соцсети, кадр из видео, скриншот
Присутствующие на соревнования поклонники Алины Кабаевой обратили внимание, что 41-летняя гимнастка отдала предпочтение женственному и вместе с тем элегантному и утонченному аутфиту. Волосы спортсменка собрала в тугой пучок, зачесав локоны на затылке так, чтобы ни одна прядь не портила прическу. При этом Алина сделал макияж в стиле смоки-айс, подчеркнув выразительные глаза. Оделась спортсменка также скромно, но со вкусом. Ее лук дополнил черный жакет с позолоченными пуговицами и атласный кремовый шарфик.