Алина Кабаева посетила соревнования в Казани: строгая прическа, макияж в стиле смоки-айс

Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, неожиданно для юных спортсменов посетила соревнования по гимнастике в Казани. Это событие стало редким появлением чемпионки на публике, ведь она обычно предпочитает оставаться вне внимания общественности.

Однако на этот раз Кабаева прибыла, чтобы поддержать своих подопечных и поделиться с ними ценными советами. Она напомнила одной из учениц, что важно сохранять боевой дух даже в трудные моменты, делясь своим личным опытом преодоления волнений.