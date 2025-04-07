Как семья Юдашкиных поделила наследство после его смерти: Дом моды, торговые площади, особняк

Ксения Собчак в своем шоу «Осторожно: Собчак» спросила у дочери модельера Валентина Юдашкина, каким образом они поделили наследство после его смерти. Оказалось, что вдова кутюрье Марина Юдашкина не претендовала на недвижимость и бизнес, они еще при жизни мужа решили, что всем будет управлять их дочка Галина, которой помогает строить бизнес муж Петр Максаков.
«Какое наследство, помимо громкого имени, оставил Валентин Юдашкин и как устроена сегодня экономика вашей жизни? Без склок, без скандалов, все довольны, как я понимаю. Мама Валентина Абрамовича живет в прекрасном доме в другой стране. У вас с мамой тоже есть своя недвижимость, какие-то торговые площади, особняк. Папа оставил завещание?» - спрашивала Ксения Собчак.
Помимо роскошного Подмосковного особняка у семьи также есть Дом моды, который оставил им Валентин Юдашкин. Он был уверен, что именно дочка Галина продолжит его дело.
«Да, он оставил завещание, конечно, мы заранее все это сделали. Это было в самом начале, как он заболел. Об этом задумались. Ну а что? Я одна дочка! Тут особо и не с кем делить. Он всегда понимал, что я возглавлю Модный дом. Мама была согласна с этим. Мне очень помогает мой муж, который во всем меня поддерживает. Одной без него мне было бы очень сложно. Всей финансовой частью занимается Петр», - заверила Галина Юдашкина.
Валентин и Марина Юдашкины в загородном доме. Фото: соцсети
«Четыре года назад я и Валя все подарили Гале. У нас не было даже мысли, что это будет не так. Мы просто подумали, что надо все отдать Гале. А кому надо все отдать? Галя отдаст внукам и внучке. После него очень много осталось: во-первых, наша дочь Галина, во-вторых, внук, и такое счастье, что он увидел Агату Петровну, нашу кудряшку. Он ее успел увидеть. Дом моды остается, платья остаются, собираем музейные все истории. Хочу сделать выставку», - говорит Марина Юдашкина.
Валентин Юдашкин родился и вырос в престижном поселке «Баковка» недалеко от Москвы. Воспоминания о тихой жизни вдали от шума города оказали влияние на решение модельера остаться верным своему месту рождения.
После первых успехов в мире моды Валентин приобрел участок площадью 1,5 гектара вблизи лесопарка и начал строительство своего загородного дворца. Вместе с женой Мариной он создал усадьбу, которая стала одним из важнейших проектов в его жизни.
Марина Юдашкина с дочкой Галиной, зятем Петром Максаковым, внуками Аркадием, Анатолием и малышкой Агатой Ариеллой. Фото: соцсети
Интерьер дома отражает историческую дизайнерскую традицию: каждая комната оформлена в определенном цвете — красном, синем или зеленом. Золото является доминирующим элементом декора, создавая атмосферу итальянского музея. Благодаря использованию антикварной мебели и ковров ручной работы, дом наполнен уютом и теплом, несмотря на некоторую вычурность стиля.
Юдашкин увлекался антиквариатом и находил уникальные предметы мебели и украшения во время путешествий по Европе. Старинные зеркала, люстры, канделябры и произведения искусства занимают центральное место в интерьере. Антиквариат постоянно менялся: некоторые вещи оставались в доме, другие передавались друзьям или перемещались в мастерскую модельера.