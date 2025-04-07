Как семья Юдашкиных поделила наследство после его смерти: Дом моды, торговые площади, особняк

Ксения Собчак в своем шоу «Осторожно: Собчак» спросила у дочери модельера Валентина Юдашкина, каким образом они поделили наследство после его смерти. Оказалось, что вдова кутюрье Марина Юдашкина не претендовала на недвижимость и бизнес, они еще при жизни мужа решили, что всем будет управлять их дочка Галина, которой помогает строить бизнес муж Петр Максаков.

«Какое наследство, помимо громкого имени, оставил Валентин Юдашкин и как устроена сегодня экономика вашей жизни? Без склок, без скандалов, все довольны, как я понимаю. Мама Валентина Абрамовича живет в прекрасном доме в другой стране. У вас с мамой тоже есть своя недвижимость, какие-то торговые площади, особняк. Папа оставил завещание?» - спрашивала Ксения Собчак.

Помимо роскошного Подмосковного особняка у семьи также есть Дом моды, который оставил им Валентин Юдашкин. Он был уверен, что именно дочка Галина продолжит его дело.