«Этот испуг. Я видел иную Пугачеву»: что сделала Алла, узнав о раке Юдашкина, когда тот был еще жив

Дружба Аллы Пугачевой с семьей Валентина Юдашкина крепла многие годы. Он шил для нее платья и знаменитые балахоны. Она всегда интересовалась не только модными новинками и дизайнерскими решениями Валентина Абрамовича, но и сблизилась с его женой. Марина Юдашкина была частым гостем в доме Примадонны. Еще при жизни именитый кутюрье вспоминал, как Алла Борисовна отреагировала на известие о том, что врачи нашли у него рак. Примадонна не пожалела денег, чтобы найти для друга самых лучших врачей.

«Какой самый ценный поступок она сделала? Наверное, честность в отношениях. И вот этот испуг, когда все произошло: я видел иную Пугачеву. У нее была паника: «C кем угодно, но только не с ним». Она, обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь. Помогла морально, аккуратно заставляла что-то делать», — рассказывал при жизни Валентин Юдашкин.

А когда модельера не стало Примадонна прилетела в Россию из Израиля, чтобы проводить Валентина Юдашкина в последний путь, чем очень тронула его жену. Марина Юдашкина знала, как Алла Пугачева боится летать на самолете. Но ради близкого друга певица преодолела этот путь.