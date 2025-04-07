Народ вступился за Гуфа после слов Галустяна: «А почему Натану не сказали, какой он «лучший» отец и муж?»

Гуф, он же Алексей Долматов, принимает участие в шоу «Сокровища императора» на ТНТ, ведущими которого стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. В первом выпуске проекта юморист умудрился обидеть рэпера, затронув больную для него тему. Так, шоумен посмеялся над неудачей Гуфа, которому тяжело дался конкурс с танцами, о чем рэпер честно признался зрителям.
«Плохой танцор, зато отец хороший», - подметил Михаил Галустян.
Позже Гуф дал понять, что ему хотелось в такой же манере ответить телеведущему, но ему хватило воспитания и такта для того, чтобы сдержаться и не наговорить своему оппоненту грубостей в эфире шоу «Сокровища императора». Долматов признался, что ему тяжело обсуждать эту тему. Он также уточнил, что его отношения с бывшими женами и детьми складываются далеко непросто. И рэпер знает, что для его поклонников это не секрет. Поэтому слова Галустяна прозвучали особенно обидно для Гуфа. Он очень расстроился из-за высказываний Михаила, который привык шутить и не почувствовал в своих словах колкости.
Гуф обиделся на Михаила Галустяна. Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
Пользователи Сети встали на сторону Алексея Долматова, раскритиковав Михаила Галустяна. Многие буквально взвились из-за случайно брошенной шутки юмориста. Другие припомнили, что на проекте участвует также и Натан, который крутил роман с Лерчек в шоу «Звезды в джунглях», хотя на тот момент он был все еще женат.
«Миша, конечно, Гуфа очень обидел, мне прям жалко его стало. Какое отношение личное Леши имеет к шоу?» - пишет podruzhkatn.
«А почему Натану не сказали, какой он «лучший» отец и муж? Или это другое?» - уточнила lizazok.
«Гуф, отец, настоящий, честный, искренний и любящий… и тут Мише это не нужно доказывать точно», - подметил shlpn.k.
«Болею за Гуфа, про детей, конечно, жестко было и не в тему», - считает umnovakat.
«Согласна, это некрасиво, но по-настоящему жалко только детей, которым не хватает отца», - уверена garanina2.0.
«Если задело так сильно, значит сам так же считает себя плохим отцом, а на правду не обижаются», - добавила nataliakyl82.