Народ вступился за Гуфа после слов Галустяна: «А почему Натану не сказали, какой он «лучший» отец и муж?»

Гуф, он же Алексей Долматов, принимает участие в шоу «Сокровища императора» на ТНТ, ведущими которого стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. В первом выпуске проекта юморист умудрился обидеть рэпера, затронув больную для него тему. Так, шоумен посмеялся над неудачей Гуфа, которому тяжело дался конкурс с танцами, о чем рэпер честно признался зрителям.

«Плохой танцор, зато отец хороший», - подметил Михаил Галустян.

Позже Гуф дал понять, что ему хотелось в такой же манере ответить телеведущему, но ему хватило воспитания и такта для того, чтобы сдержаться и не наговорить своему оппоненту грубостей в эфире шоу «Сокровища императора». Долматов признался, что ему тяжело обсуждать эту тему. Он также уточнил, что его отношения с бывшими женами и детьми складываются далеко непросто. И рэпер знает, что для его поклонников это не секрет. Поэтому слова Галустяна прозвучали особенно обидно для Гуфа. Он очень расстроился из-за высказываний Михаила, который привык шутить и не почувствовал в своих словах колкости.