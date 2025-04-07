Филипп Киркоров стал рекордсменом по заработкам среди звезд по итогам 2024 года

Поп-король Филипп Киркоров стал абсолютным рекордсменом среди знаменитостей по части заработков. Компания звезды, ООО «Филипп Киркоров Продакшн» по итогам 2024 года принесла 161 млн рублей выручки своему хозяину. Это на несколько миллионов меньше, чем в 2023 году.

Но даже при этом результат впечатляющий. «Чистыми» же доход фирмы, по данным kp.ru, составил 148 млн рублей.

Отличные финансовые результаты и у певицы Анны Асти, которая является совладелицей лейбла «Феникс Мьюзик», звезде принадлежит половина компании. Его выручка заметно выросла — с 280 млн рублей до 338 млн рублей. Но зато чистая прибыль упала довольно ощутимо — 65 млн рублей до 26 млн рублей.

Заметно хуже ситуация с финансами у известного фигуриста Евгения Плющенко. Его ООО «Академия Фигурного Катания «Ангелы Плющенко» принесло ему 7,9 млн рублей прибыли. Но для Евгения Плющенко это победа, ведь сумма увеличилась на 1,4 млн рублей в сравнении с 2023-м годом.

Шоумен Гарик Харламов под занавес 2023 года стал одним из учредителей ООО «Комэкс». Харламов владеет долей всего в 16 процентов, так что заработки у него здесь по звездным меркам скромные.

По итогам 2024 года, ООО выручило 647 млн рублей. Что же касается прибыли, то она — 7,2 млн рублей.