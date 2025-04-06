Сергей Лазарев назвал своих фаворитов в шоу «Ну-ка, все вместе. Хором!»

В минувшую пятницу, 4 апреля, на телеканале «Россия 1» стартовал второй сезон популярного проекта «Ну-ка, все вместе. Хором!», победители которого получат приз в 5 миллионов рублей.
Лидер сотни Сергей Лазарев в телеграм-канале уже назвал имена своих фаворитов по итогам первого эфира шоу «Ну-ка, все вместе. Хором!». Он признался, что его очень вдохновил коллектив из Казани, в котором дети поют наравне со взрослыми.
«В первом выпуске меня поразили несколько коллективов, и этот в том числе. Капелла Дмитрия Железного из Казани. Дети, которые выступали наравне со взрослыми и сделали это очень профессионально! Вы только посмотрите на их лица! Как ответственно они по дошли к этой сложнейшей и взрослой композиции», — написал Сергей Лазарев.
Капелла Дмитрия Железного. Фото: кадр программы
Стоит отметить, что коллектив исполнил кантату «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа.
Напомним, минувший сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» был отмечен скандалом Сергея Лазарева с членом сотни, фониатром Львом Рудиным. Тот отказался отдавать свой голос фаворитке Лазарева, из-за чего она могла не пройти в финал. Лазарев тогда нажал на кнопу за Рудина.
После этого инцидента Сергей Лазарев заявил об уходе из проекта. Но пока готовился новый сезон, страсти поостыли, и Сергей Лазарев пересмотрел свое решение, оставшись лидером сотни шоу.