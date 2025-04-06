Сергей Лазарев назвал своих фаворитов в шоу «Ну-ка, все вместе. Хором!»

В минувшую пятницу, 4 апреля, на телеканале «Россия 1» стартовал второй сезон популярного проекта «Ну-ка, все вместе. Хором!», победители которого получат приз в 5 миллионов рублей.

Лидер сотни Сергей Лазарев в телеграм-канале уже назвал имена своих фаворитов по итогам первого эфира шоу «Ну-ка, все вместе. Хором!». Он признался, что его очень вдохновил коллектив из Казани, в котором дети поют наравне со взрослыми.