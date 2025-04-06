Друг Паши Техника: «Мы прочитали молитву перед тем, как его увезли в тайский морг»

Марк Флинк находился рядом с рэпером Пашей Техником до его последнего вздоха. Сейчас друг и директор музыканта занимается организацией его похорон. Именно Марк взял на себя процесс доставки тела Паши Техника из Таиланда в Россию.

В беседе с kp.ru Марк Флинк рассказал, что Паша Техник словно предчувствовал свою смерть. Более того, он хотел умереть. И говорил об этом открыто перед своим отъездом в Таиланд.

Марк Флинк рассказал, что он и еще один товарищ Паши Техника успели попрощаться с рэпером по православной традиции.

«И вот мы с другим участником группы успели попрощаться с Пашей по-человечески, по-христиански. Мы прочитали молитву перед тем, как его увезли в тайский морг», — поделился Марк Флинк.

Напомним, рэпер Паша Техник скончался 4 апреля в одной из клиник Таиланда, куда попал в конце марта. Приблизительно во второй половине будущей недели тело Паши Техника будет доставлено с Пхукета в Москву, где состоится прощание с музыкантом.

В столице у него остались пожилая мама и шестилетний сын.