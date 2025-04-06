Жена Ильи Резника о новом скандале в финале «Суперстар!»: «Мы во всем должны разобраться»

В связи с финалом шоу «Суперстар!», который вышел в эфир ровно неделю назад, 29 марта, кажется, разгорается новый конфликт. имя певицы Азизы, лишившейся звания победительницы проекта из-за некорретного поведения, фигурирует и в новом разбирательстве.

Дело в том, что в финале вокалистка исполнила песню «Занавес»,, которую когда-то исполняла Ирина Аллегрова. Композицию для певицы написали в 90-х годах Игорь Крутой и Илья Резник. Между тем, в титрах к программе были указаны совершенно другие авторы — Раймонд Паулс и Михаил Танич.

Представители Ильи Резника обратили внимание на этот факт. И скорее всего, телеканалу НТВ будут предъявлены претензии по этому поводу.