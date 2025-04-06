Жена Ильи Резника о новом скандале в финале «Суперстар!»: «Мы во всем должны разобраться»
Илья Резник. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Как выяснилось, певица Азиза — не единственная, чьи интересы были ущемлены во время шоу телеканала НТВ «Суперстар!».
В связи с финалом шоу «Суперстар!», который вышел в эфир ровно неделю назад, 29 марта, кажется, разгорается новый конфликт. имя певицы Азизы, лишившейся звания победительницы проекта из-за некорретного поведения, фигурирует и в новом разбирательстве.
Дело в том, что в финале вокалистка исполнила песню «Занавес»,, которую когда-то исполняла Ирина Аллегрова. Композицию для певицы написали в 90-х годах Игорь Крутой и Илья Резник. Между тем, в титрах к программе были указаны совершенно другие авторы — Раймонд Паулс и Михаил Танич.
Представители Ильи Резника обратили внимание на этот факт. И скорее всего, телеканалу НТВ будут предъявлены претензии по этому поводу.
«Мы сейчас во всем досконально должны разобраться. Я, как и миллионы зрителей, тоже увидела в финале программы в песне «Занавес» других авторов и была удивлена», — прокомментировала ситуацию жена и продюсер Ильи Резника Ирина Резник для MK.RU.
Певица Азиза. Фото: НТВ
Напомним, певица Азиза была лидером проекта «Суперстар!», и практически не оставалось сомнений, что именно она станет победительницей очередного сезона шоу.
Однако в финале она получила низкие оценки от Леры Кудрявцевой, из-за чего и лишилась первого места. Лера Кудрявцева объяснила свой поступок поведением Азизы. Судья шоу «Суперстар!» рассказала, что на протяжении практически всего проекта Азиза звонила и писала по ночам редакторам шоу и членам жюри и высказывала свои претензии судейством.