Директор Паши Техника Марк Флинк: «Тело доставят в цинковом гробу не раньше второй половины следующей недели»

Директор покойного рэпера Паши Техника рассказал, что тело музыканта будет доставлено в Росиию обычным рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

«У них есть спецбагаж для покойников. Тело Паши будет доставлено в цинковом гробу. Точные даты не могу назвать, но не раньше второй половины следующей недели», — поделился Марк Флинк с kp.ru.

Марк Флинк уточнил, что сейчас в Таиланде выходные, поэтому решать какие-либо вопросы, связанные с доставкой тела Паши Техника из морга в аэропорт, невозможно.

Директор покойного рэпера рассказал, что лично сопровождал тело Техника из клиники в морг и все зафиксировал. Ему дали гарантии, что при доставке тела в Москву оно будет выглядеть совершенно также.

Из столичного аэропорта тело Паши Техника перевезут в морг, где оно будет забальзамировано и загримировано. Марк Флинк пообещал поклонникам рэпера чуть позже сообщить о дате прощания с ним, уточнив, что обязательно будет отпевание в церкви.

По уточненным данным, транспортировка тела Паши Техника из Таиланда в Россию обойдется его семье в 5 миллионов рублей.