Михаил Ефремов после освобождения из колонии займется лечением и поиском работы

Актер Михаил Ефремов 9 апреля выйдет из колонии по УДО. В окружении артиста рассказали, что у него очень слабое здоровье, серьезные проблемы с легкими. И именно по этой причине, а вовсе не из-за примерного поведения и милосердия судом было принято решение о его условно-досрочном освобождении.

Как рассказал анонимный источник из окружения Михаила Ефремова, оказавшись на свободе, актер сразу же займется своим здоровьем. И конечно же, ему нужно будет думать о том, как зарабатывать деньги.

Ведь у Михаила Ефремова шестеро детей. И только один из них, Никита Ефремов, не нуждается в финансовой поддержке отца. Остальным же своим отпрыскам Михаил Ефремов всегда активно помогал.

«Вряд ли его будут сейчас приглашать в кино или в государственный театр. Но ему нужно зарабатывать. У него шестеро детей, всем он помогал», — поделился инсайдер с kp.ru.

Напомним, Михаил Ефремов был осужден в 2020-м году. Он управлял машиной в нетрезвом состоянии и стал виновником аварии, в результате которой погиб человек.