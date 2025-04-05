Поклонница Заворотнюк расчувствовалась на ее могиле: «Когда она нас видела, улыбалась»

На днях отмечался день рождения актрисы Анастасии Заворотнюк. 3 апреля звезде сериала «Моя прекрасная няня» исполнилось бы 54 года. К сожалению, Анастасия Заворотнюк не дожила до этой прекрасной даты. В мае прошлого года она скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В день рождения Анастасии Заворотнюк на ее могилу на Троекуровском кладбище столицы пришли поклонники. Они почтили память своего кумира и поделились своими воспоминаниями об актрисе.

Как оказалось, некоторые знали Анастасию Заворотнюк лично.

«Анастасия всегда была дружелюбна. Мы с другом гуляли по поселку, где она проживала. И всегда, когда она нас видела, улыбалась и говорила: «Привет, ребята», — поделилась одна из поклонниц с МК.RU .

Другие фанаты рассказали, что довольно часто приезжают на кладбище, чтобы почтить память Анастасии Заворотнюк и заодно привести в порядок ее могилу.

В день рождения Анастасии Заворотнюк на ее могиле побывал и безутешный вдовец актрисы, фигурист Петр Чернышев. Он пришел не один, а вместе с дочкой Милой, которую ему подарила Анастасия Заворотнюк.