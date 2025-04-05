Фониатр Лев Рудин вернулся в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» после скандала с Сергеем Лазаревым

В минувшую пятницу, 4 апреля, на телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон популярного «Ну-ка, все вместе!», в котором на этот раз будут соревноваться не солисты, а целые коллективы. И шоу называется «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Несмотря на громкие заявления в финале шестого сезона Сергея Лазарева, лидера сотни, об уходе из проекта по причине излишней эмоциональности, он таки остался на своем месте.

Сергей Лазарев появился на шоу под аплодисменты сотни и ведущего программы Николая Баскова, который заявил, что для него появление Лазарева стало сюрпризом.

Остался в сотне и визави Сергея Лазарева, фониатр Лев Рудин. Он, кстати, аплодировал лидеру сотни и встал на первом же выступлении. Шоу открыл ансамбль казачей песни и пляски из Нижнего Новгорода «Казачий хутор». Коллектив набрал 99 баллов.

Напомним, конфликт между Сергеем Лазаревым и Львом Рудиным разгорелся из-за одной из участниц шоу. Певица набрала 99 баллов. Лазарев счел это незаслуженно маленькой цифрой. И прямо по стене допрыгал до Рудина, чтобы вместо него нажать на кнопку. И по его мнению, восстановить справедливость и дать шанс талантливой исполнительнице, которой не хватало балла до выхода в финал.

За свой эмоциональный демарш Сергей Лазарев потом извинялся, а видео с его участием завирусилось в Сети.