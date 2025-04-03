Цымбалюк-Романовская: «Я очень хотела девочку. Конечно, есть какие-то осложнения»

В недавнем интервью Виталина Цымбалюк-Романовская, которая родила первенца в 46 лет, призналась, что не уверена в том, что захочет завести еще одного ребенка. Но эту возможность все же не исключает. Пианистка намекнула, что ей тяжело дается грудное вскармливание. При этом Виталина дала понять, что она вполне может родить и второго ребенка. В этом вопросе важен настрой и желание стать матерью, пусть и в таком зрелом возрасте.

«Я очень хотела девочку. Конечно, есть какие-то осложнения», - призналась Виталина Цымбалюк-Романовская kp.ru.