Цымбалюк-Романовская: «Я очень хотела девочку. Конечно, есть какие-то осложнения»

В недавнем интервью Виталина Цымбалюк-Романовская, которая родила первенца в 46 лет, призналась, что не уверена в том, что захочет завести еще одного ребенка. Но эту возможность все же не исключает. Пианистка намекнула, что ей тяжело дается грудное вскармливание. При этом Виталина дала понять, что она вполне может родить и второго ребенка. В этом вопросе важен настрой и желание стать матерью, пусть и в таком зрелом возрасте.
«Я очень хотела девочку. Конечно, есть какие-то осложнения», - призналась Виталина Цымбалюк-Романовская kp.ru.
Виталина Цымбалюк-Романовская с дочкой. Фото: соцсети
Виталина Цымбалюк-Романовская делится своими ощущениями во время родов и беременности, подчеркивая, что важным фактором является внутренний настрой. Она чувствует себя прекрасно на протяжении всего процесса и считает, что подготовка и создание благоприятных условий играют значительную роль. Экс-жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна советует избегать стресса и переживаний, отмечая, что спокойствие способствует успешному протеканию беременности. Возможно, добавляет Виталина, с возрастом ее нервная система стала более устойчивой, что также положительно сказывается на общем состоянии.