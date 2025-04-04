Цымбалюк-Романовская — о том, как назвала дочь: «Еще пока никак. Думаем»

Виталина Цымбалюк-Романовская дала понять, что не хочет говорить о том, от кого она родила первенца. Пианистка призналась, что у нее нет никакого желания выходить замуж, разводиться или трепать себе нервы. Главная цель бывшей жены Армена Джигарханяна — просто жить и получать от этого удовольствие. Цымбалюк-Романовская намекнула, что пока не допускает мысли, что захочет обзавестись и вторым малышом. Но и отказываться от такой затеи не собирается.
При этом она еще не выбрала имя для малышки. «Еще пока никак. Думаем. Есть несколько вариантов», - призналась Виталина Цымбалюк-Романовская kp.ru.
Пианистка вместе с дочкой переехала в новый ЖК, продав квартиру, в которой она когда-то жила вместе с мужем Арменом Джигарханяном.
Виталина Цымбалюк-Романовская с дочкой. Фото: соцсети
Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что мечтала о девочке, хотя беременность и роды сопровождались определенными трудностями. Несмотря на сложности, связанные с грудным вскармливанием, особенно в первые месяцы, она отметила важность настроя и желания для успешного прохождения этого этапа. Важно заранее подготовиться к материнству, подчеркнула пианистка.
Что касается питания во время беременности, Виталина поделилась, что не испытывала повышенного аппетита и старалась питаться сбалансированно. Она ела дважды в день, предпочитая легкие блюда, такие как супы, красную икру, овощи и фрукты. Сладости, мучные изделия и фастфуд она сознательно исключала из рациона, заботясь о здоровье будущего ребенка и собственном самочувствии.