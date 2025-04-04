Цымбалюк-Романовская — о том, как назвала дочь: «Еще пока никак. Думаем»

Виталина Цымбалюк-Романовская дала понять, что не хочет говорить о том, от кого она родила первенца. Пианистка призналась, что у нее нет никакого желания выходить замуж, разводиться или трепать себе нервы. Главная цель бывшей жены Армена Джигарханяна — просто жить и получать от этого удовольствие. Цымбалюк-Романовская намекнула, что пока не допускает мысли, что захочет обзавестись и вторым малышом. Но и отказываться от такой затеи не собирается.

При этом она еще не выбрала имя для малышки. «Еще пока никак. Думаем. Есть несколько вариантов», - призналась Виталина Цымбалюк-Романовская kp.ru.

Пианистка вместе с дочкой переехала в новый ЖК, продав квартиру, в которой она когда-то жила вместе с мужем Арменом Джигарханяном.