Седокова — унижавшему ее другу Тиммы: «Ты всегда будешь для всех клоуном и стриптизером из «Эгоистки»

Певица Анна Седокова несколько месяцев после смерти баскетболиста Яниса Тиммы хранила молчание. Но теперь звезда заговорила. В личном блоге она сначала обвинила родителей Яниса Тиммы в организованной против нее травле.

А теперь Анна Седокова нанесла удар и по другу баскетболиста.

«Сколько бы ты ни пытался удалять статьи о себе, ты всегда будешь для всех клоуном и стриптизером из «Эгоистки», — обратилась Анна Седокова к приятелю Яниса Тиммы.

Она намеренно не стала называть его имени.Но все понимают, что речь идет о Марке Пугачеве. Именно он в первые недели после смерти Яниса Тиммы сливал в Сеть компромат на Анну Седокову, обвиняя ее в постоянных изменах мужу.

Анна Седокова назвала Марка Пугачева швалью и обвинила его в насилии над женой.

«Бей свою жену и дальше. Это единственное, над чем ты имеешь власть», —заключила певица.

Напомним, баскетболист Янис Тимма ушел из жизни по своей воле. Случилось это в декабре 2024 года. Тело Яниса Тиммы было обнаружено в подъезде одной из московских многоэтажек.

После гибели Яниса Тиммы Анна Седокова попала в клинику с нервным срывом.