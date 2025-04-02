Седокова — унижавшему ее другу Тиммы: «Ты всегда будешь для всех клоуном и стриптизером из «Эгоистки»

Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова нанесла удар по Марку Пугачеву, не называя, правда, его имени.

Певица Анна Седокова несколько месяцев после смерти баскетболиста Яниса Тиммы хранила молчание. Но теперь звезда заговорила. В личном блоге она сначала обвинила родителей Яниса Тиммы в организованной против нее травле.

А теперь Анна Седокова нанесла удар и по другу баскетболиста.

«Сколько бы ты ни пытался удалять статьи о себе, ты всегда будешь для всех клоуном и стриптизером из «Эгоистки», — обратилась Анна Седокова к приятелю Яниса Тиммы.

Она намеренно не стала называть его имени.Но все понимают, что речь идет о Марке Пугачеве. Именно он в первые недели после смерти Яниса Тиммы сливал в Сеть компромат на Анну Седокову, обвиняя ее в постоянных изменах мужу.

Анна Седокова назвала Марка Пугачева швалью и обвинила его в насилии над женой.

«Бей свою жену и дальше. Это единственное, над чем ты имеешь власть», —заключила певица.

Напомним, баскетболист Янис Тимма ушел из жизни по своей воле. Случилось это в декабре 2024 года. Тело Яниса Тиммы было обнаружено в подъезде одной из московских многоэтажек.

После гибели Яниса Тиммы Анна Седокова попала в клинику с нервным срывом.

Читайте также