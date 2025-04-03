Впервые ставшая мамой Цымбалюк-Романовская: «Появилась необходимость родить ребенка»

Бывшая жена известного артиста Армена Джигарханяна, пианистка и педагог Виталина Цымбалюк-Романовская в 46 лет впервые стала мамой. Она признается, что считает свой возраст идеальным для материнства. По крайней мере, для себя.
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что только в сорок лет почувствовала в себе непреодолимое желание стать матерью.
«Я почувствовала, что мне хочется передавать свои профессиональные знания, делиться опытом. В моей жизни просто настал момент, когда появилась необходимость родить ребенка», — поделилась Виталина Цымбалюк-Романовская.
Стоит отметить, что новость о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская родила ребенка, стала для всех большой неожиданностью. Виталине удалось скрыть от поклонников факт ожидания малыша. Только сейчас в личном блоге она поделилась кадрами, на которых запечатлена беременной.
Беременная Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: соцсети Виталины Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что во время беременности чувствовала себя прекрасно и практически до родов работала, ездила за рулем и давала частные уроки своим ученикам.
Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой 25 марта. Она родила дочку. Сейчас мама и ее новорожденная малышка уже находятся дома. Об отце ребенка Виталина говорить отказывается.
По материалам «АиФ»