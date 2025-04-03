Впервые ставшая мамой Цымбалюк-Романовская: «Появилась необходимость родить ребенка»

Бывшая жена известного артиста Армена Джигарханяна, пианистка и педагог Виталина Цымбалюк-Романовская в 46 лет впервые стала мамой. Она признается, что считает свой возраст идеальным для материнства. По крайней мере, для себя.

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что только в сорок лет почувствовала в себе непреодолимое желание стать матерью.

«Я почувствовала, что мне хочется передавать свои профессиональные знания, делиться опытом. В моей жизни просто настал момент, когда появилась необходимость родить ребенка», — поделилась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Стоит отметить, что новость о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская родила ребенка, стала для всех большой неожиданностью. Виталине удалось скрыть от поклонников факт ожидания малыша. Только сейчас в личном блоге она поделилась кадрами, на которых запечатлена беременной.