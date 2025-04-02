Ставшая мамой Цымбалюк-Романовская сделала заявление об отце дочери: «Я не выходила замуж»

46-летняя пианистка и бывшая жена ныне покойного Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская 25 марта впервые стала мамой. Накануне ее вместе с дочкой выписали из клиники домой.
Пианистка рассказала, что выносила и родила ребенка сама. В качестве доказательства беременности, которую она тщательно скрывала, Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась в личном блоге кадрами, на которых запечатлена с округлившимся животиком.
Беременная Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: соцсети Виталины Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что острое и осознанное желание стать мамой у нее появилось только после сорока лет. В 46 лет это желание исполнилось.
О том, кто отец ее ребенка, Виталина Цымбалюк-Романовская предпочитает не распространяться. Она уточнила, что ее матримониальный статус не изменил. Папа дочери не является ее супругом.
«Нет, я не выходила замуж. Имя для дочери пока не выбрала, что называется, в процессе», — рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.
По материалам «АиФ»