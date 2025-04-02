Ставшая мамой Цымбалюк-Романовская сделала заявление об отце дочери: «Я не выходила замуж»

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что острое и осознанное желание стать мамой у нее появилось только после сорока лет. В 46 лет это желание исполнилось.

О том, кто отец ее ребенка, Виталина Цымбалюк-Романовская предпочитает не распространяться. Она уточнила, что ее матримониальный статус не изменил. Папа дочери не является ее супругом.

«Нет, я не выходила замуж. Имя для дочери пока не выбрала, что называется, в процессе», — рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

По материалам «АиФ»