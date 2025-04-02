Меньшова раскрыла секрет популярности Гурченко: «Обожала перья, блестки, весь этот шоу-бизнес»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась своим видением небывалой популярности легендарной актрисы Людмилы Гурченко.
По ее словам, секрет успеха Гурченко кроется в нескольких ключевых факторах. Первый — это талант рассказывать о себе и своей личной жизни, при этом позиционируя себя, как жертву обстоятельств.
«Мне кажется, Людмила Марковна сумела раскачать тему того, что она большая жертва и как несправедлива была к ней судьба», — отметила Юлия Меньшова.
Но не только драматическая составляющая судьбы определила популярность Гурченко.
«Во-вторых, я думаю, что она истово любила свою профессию и себя в ней», — подчеркнула Юлия Меньшова.
Главное же, что отличало Людмилу Гурченко от других актрис, ее современниц, это был стиль. Людмила Гурченко умела подать себя как истинная кинодива.
Людмила Гурченко. Фото: Игорь Гневашев/Global Look Press
«Она была очень непохожа на советскую артистку, потому что обожала перья, блестки, весь этот шоу-бизнес, который был совершенно не свойственен советскому искусству. Он появился в 90-е, но Людмила Марковна открыла эту дорогу чуть пораньше», — продолжила Юлия Меньшова. Гурченко, по ее мнению, предвосхитила тенденции будущего развития шоу-бизнеса, привнеся нечто новое и исключительно яркое в советское киноискусство.
Гурченко, по ее мнению, предвосхитила тенденции будущего развития шоу-бизнеса, привнеся нечто новое и исключительно яркое в советское киноискусство.
По материалам подкаста Влада Аганова