Меньшова раскрыла секрет популярности Гурченко: «Обожала перья, блестки, весь этот шоу-бизнес»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась своим видением небывалой популярности легендарной актрисы Людмилы Гурченко.

По ее словам, секрет успеха Гурченко кроется в нескольких ключевых факторах. Первый — это талант рассказывать о себе и своей личной жизни, при этом позиционируя себя, как жертву обстоятельств.



«Мне кажется, Людмила Марковна сумела раскачать тему того, что она большая жертва и как несправедлива была к ней судьба», — отметила Юлия Меньшова.

Но не только драматическая составляющая судьбы определила популярность Гурченко.

«Во-вторых, я думаю, что она истово любила свою профессию и себя в ней», — подчеркнула Юлия Меньшова.



Главное же, что отличало Людмилу Гурченко от других актрис, ее современниц, это был стиль. Людмила Гурченко умела подать себя как истинная кинодива.