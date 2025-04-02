Певица Акула — о том, кто станет лидером сотни в «Ну-ка, все вместе!»: «Лазарева заменить на стене невозможно!»

Сергей Лазарев. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press

Певица Акула и ее муж являются членами сотни популярного проекта телеканала «Россия 1» «Ну-ка, все вместе!».

В эту пятницу, 4 апреля, на телеканале «Россия 1» стартует новый сезон популярного музыкального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Певица Акула и ее муж, композитор Игорь Бабаев принимают участие в проекте в качестве членов сотни, своебразного жюри, от реакции которого, зависит дальнейшая судьба вокалистов.

Съемки первых выпусков нового сезона стартовали несколько недель назад. Самая главная интрига этого сезона — кто же станет лидером сотни вместо Сергея Лазарева, который объявил о своем уходе из проекта.

Певица Акула ответила на этот вопрос довольно витиевато. Она сообщила, что для нее и других членов сотни заявление Сергея Лазарева об уходе из шоу стало неприятным сюрпризом. Певица Акула, как и другие члены сотни не знала, кто будет лидером до самого старта съемок.

Певица Акула. Фото: соцсети певицы Акулы

«До самого начала съемки «Хоров» от всей сотни скрывали то, кто же станет лидером в этот раз. Это был самый главный вопрос — ведь Сережу заменить на стене практически невозможно», — высказалась певица Акула.

Напомним, прошлый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» выдался на редкость скандальным. Детали практически каждого эфира долго обсуждались в Сети. Лидера сотни Сергея Лазарева обвиняли в излишней эмоциональности и некорректном поведении. В результате тот в соцсетях сообщил, что принял решение покинуть проект.

Правда, сейчас преданные поклонники шоу требуют вернуть Сергея Лазарева в проект. Интрига будет раскрыта в ближайшую пятницу вечером.

По материалам Starhit

Читайте также