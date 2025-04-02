Певица Акула — о том, кто станет лидером сотни в «Ну-ка, все вместе!»: «Лазарева заменить на стене невозможно!»

В эту пятницу, 4 апреля, на телеканале «Россия 1» стартует новый сезон популярного музыкального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».
Певица Акула и ее муж, композитор Игорь Бабаев принимают участие в проекте в качестве членов сотни, своебразного жюри, от реакции которого, зависит дальнейшая судьба вокалистов.
Съемки первых выпусков нового сезона стартовали несколько недель назад. Самая главная интрига этого сезона — кто же станет лидером сотни вместо Сергея Лазарева, который объявил о своем уходе из проекта.
Певица Акула ответила на этот вопрос довольно витиевато. Она сообщила, что для нее и других членов сотни заявление Сергея Лазарева об уходе из шоу стало неприятным сюрпризом. Певица Акула, как и другие члены сотни не знала, кто будет лидером до самого старта съемок.
Певица Акула. Фото: соцсети певицы Акулы
«До самого начала съемки «Хоров» от всей сотни скрывали то, кто же станет лидером в этот раз. Это был самый главный вопрос — ведь Сережу заменить на стене практически невозможно», — высказалась певица Акула.
Напомним, прошлый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» выдался на редкость скандальным. Детали практически каждого эфира долго обсуждались в Сети. Лидера сотни Сергея Лазарева обвиняли в излишней эмоциональности и некорректном поведении. В результате тот в соцсетях сообщил, что принял решение покинуть проект.
Правда, сейчас преданные поклонники шоу требуют вернуть Сергея Лазарева в проект. Интрига будет раскрыта в ближайшую пятницу вечером.
По материалам Starhit