Певица Акула — о том, кто станет лидером сотни в «Ну-ка, все вместе!»: «Лазарева заменить на стене невозможно!»

В эту пятницу, 4 апреля, на телеканале «Россия 1» стартует новый сезон популярного музыкального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Певица Акула и ее муж, композитор Игорь Бабаев принимают участие в проекте в качестве членов сотни, своебразного жюри, от реакции которого, зависит дальнейшая судьба вокалистов.

Съемки первых выпусков нового сезона стартовали несколько недель назад. Самая главная интрига этого сезона — кто же станет лидером сотни вместо Сергея Лазарева, который объявил о своем уходе из проекта.

Певица Акула ответила на этот вопрос довольно витиевато. Она сообщила, что для нее и других членов сотни заявление Сергея Лазарева об уходе из шоу стало неприятным сюрпризом. Певица Акула, как и другие члены сотни не знала, кто будет лидером до самого старта съемок.