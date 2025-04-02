Катя Гордон — об Анне Седоковой: «Порядочным человеком назвать ее трудно»

Адвокат Катя Гордон в телеграм-канале вновь дала оценку поведения певицы Анны Седоковой, заявив о том, что ее трудно назвать порядочным человеком.

К такому выводу Катя Гордон пришла, представляя интересы семьи покойного Яниса Тиммы. Правда, Гордон поспешила уточнить, что с этого дня ее компания выходит из дела, поскольку она и ее коллеги не видят никаких перспектив в наследственном деле Яниса Тиммы.

«Анна Седокова ничего не оформляла на себя. Дальновидно или случайно — решать аудитории, а не нам. Родственникам и ребенку Яниса на территории РФ биться не за что», — написала Катя Гордон в телеграм-канале.

Далее Екатерина Гордон сообщила, что с точки зрения закона, Анна Седокова не виновата в смерти Яниса Тиммы. А вот по-человечески Катя Гордон уверена в причастности Седоковой к роковым событиям, произошедшим со спортсменом. Катя Гордон заявила о том, что есть доказательства измен певицы своему мужу.