Катя Гордон — об Анне Седоковой: «Порядочным человеком назвать ее трудно»

Адвокат Катя Гордон в телеграм-канале вновь дала оценку поведения певицы Анны Седоковой, заявив о том, что ее трудно назвать порядочным человеком.
К такому выводу Катя Гордон пришла, представляя интересы семьи покойного Яниса Тиммы. Правда, Гордон поспешила уточнить, что с этого дня ее компания выходит из дела, поскольку она и ее коллеги не видят никаких перспектив в наследственном деле Яниса Тиммы.
«Анна Седокова ничего не оформляла на себя. Дальновидно или случайно — решать аудитории, а не нам. Родственникам и ребенку Яниса на территории РФ биться не за что», — написала Катя Гордон в телеграм-канале.
Далее Екатерина Гордон сообщила, что с точки зрения закона, Анна Седокова не виновата в смерти Яниса Тиммы. А вот по-человечески Катя Гордон уверена в причастности Седоковой к роковым событиям, произошедшим со спортсменом. Катя Гордон заявила о том, что есть доказательства измен певицы своему мужу.
«Мы знаем о переписках, о них знает Анна, в которых он ей предъявлял данные претензии [об изменах]. Переписка с телефона Анны есть у следователей. <…> Есть ли повод при этом говорить о доведении до самоубийства? Вряд ли. <…> По-человечески Анна, на взгляд всех, кто вынужден был ознакомиться с ситуацией глубоко, виновата и порядочным человеком назвать ее трудно», — добавила Гордон.