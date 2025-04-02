Умершую участницу «Битвы экстрасенсов» Юлию Корнееву кремировали

Мама звезды 10 сезона шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» Юлии Корнеевой рассказала, что ей дико читать все, что сейчас пишут о ее покойной дочери.

«У нас была кремация. Похороны будут позже. Больше ничего не могу сказать», — поделилась Елена Михайловна с kp.ru.

Напомним, 47-летняя Юлия Корнеева скоропостижно скончалась несколько дней назад. Сообщалось, что ее тело обнаружил муж. Корнеева умерла сидя в кресле.

У Юлии Корнеевой остался сын. По некоторым данным, в последнее время ведьма практически не выходила из дома. У нее были серьезные проблемы со здоровьем из-за лишнего веса.

Говорили также, что Юлия Корнеева злоупотребляла алкоголем, причем такая же слабость была и у ее гражданского мужа.

Правда, подруга покойной рассказала, что в последний год жизни Юлия Корнеева вела трезвый образ жизни, поскольку лечилась от тяжелой болезни.