Лопырева посетила мастер-классы Нагиева по личностному росту в Дубае

Не так давно стало известно о том, что шоумен Дмитрий Нагиев запустил в Дубае авторские мастер-классы по личностному росту. Телеведущий расписал для всех желающих три тарифа — двухдневный интенсив будет стоит порядка 310 тысяч рублей, недельный — 511 тысяч, а в VIP-занятия по 8 часов в небольших группах около полутора миллиона рублей.

Похоже, что среди учеников себя проявила и известная блондинка Виктория Лопырева. В Telegram-каналах шутят, что модель по бартеру записалась на курсы Дмитрия Нагиева. И пока шоумен что-то объяснял аудитории, Виктория Лопырева изображала максимально отстраненное лицо, использовав совершенно каменное выражение.