Лопырева посетила мастер-классы Нагиева по личностному росту в Дубае

Не так давно стало известно о том, что шоумен Дмитрий Нагиев запустил в Дубае авторские мастер-классы по личностному росту. Телеведущий расписал для всех желающих три тарифа — двухдневный интенсив будет стоит порядка 310 тысяч рублей, недельный — 511 тысяч, а в VIP-занятия по 8 часов в небольших группах около полутора миллиона рублей.
Похоже, что среди учеников себя проявила и известная блондинка Виктория Лопырева. В Telegram-каналах шутят, что модель по бартеру записалась на курсы Дмитрия Нагиева. И пока шоумен что-то объяснял аудитории, Виктория Лопырева изображала максимально отстраненное лицо, использовав совершенно каменное выражение.
Виктория Лопырева на мастер-классе в Дубае. Фото: соцсети
А вот пользователи Сети посчитали, что модели было легко изображать статичность и все из-за ее увлечения филлерами.
«Там столько инъекций, странно, что вообще моргает», - пишет Галина Семенова.
«Искусственная внешность», - подметил Игорь Мещерский.
«Губы странной формы, уточкой», - заметила Дарья Лопухина.
«Каменное лицо? После ботокса еще бы», - уточнил Никита Польских.
«Все лицо переделала, нос, губы, щеки, скулы, подбородок, выглядит неестественно», - добавила Дарья Атникеева.