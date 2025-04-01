Катя Колисниченко привела Юлю Салибекову в ресторан: «Плясали весь вечер и ели вкусные устрицы»

Екатерина Колисниченко делает все для того, чтобы ее многодетная сестра Юлия Салибекова не увязла в домашней рутине. Девушка старается развлекать экс-участницу проекта «Дом-2», приглашая ее на светские мероприятия, дискотеки и рестораны. Так, вместе с Катей Колисниченко экс-возлюбленная Тиграна Салибекова согласилась пойти на дегустацию в один из ресторанов. Примечательно, что компанию двум сестрам составил красавец-мужчина, некий Акбар. Оказывается, Катя давно поддерживает с ним связь. С восточным красавцем знакома и Юлия Салибекова, которая сталкивалась с ним на разных мероприятиях. Поэтому Катя Колисниченко по-дружески «свела» их за ужином, проведя время в приятной компании.

«Открыла для себя очень классное тусовочное место. Там такая классная музыка играет для «олдов»! Мы с Юлей плясали весь вечер и ели вкусные устрицы. Я познакомила мою сестру с моим давним другом Акбаром. Оказывается, они недавно пересекались на съемках одной передачи», - подметила Катя Колисниченко.