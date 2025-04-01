13-летняя Алла-Виктория Киркорова полакомилась корейской лапшой: «Ногти уже сделала — при маникюре»

13-летняя Алла-Виктория Киркорова активно развивает свой микроблог, делясь некоторыми подробностями из жизни. Так, в видеороликах дочки поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова частенько мелькает и брат Аллы-Виктории, 12-летний Мартин. Правда, юноша отличается скромным характером и тихим нравом. На сцену мальчик не рвется, а вот его сестра не раз выступала перед самой взыскательной публикой.

На одном из свежих видео Алла-Виктория предстала в кафе, куда она заглянула, чтобы в первый раз попробовать корейскую лапшу с яйцом. Такие кулинарные шедевры пришлись дочери поп-короля сцены по вкусу. А пользователи Сети обратили внимание на то, что у 13-летней Аллы-Виктории есть маникюр. Она явно ходит в салон и ухаживает на ногтями, выбирая отнюдь не детскую длину.

С модными подпиленными коготочками в нюдовом голубом оттенке Алла-Виктория еле держала вилку. Было заметно, что дочка поп-короля отечественной эстрады еще не привыкла к таким длинным искусственным ногтям.