13-летняя Алла-Виктория Киркорова полакомилась корейской лапшой: «Ногти уже сделала — при маникюре»

13-летняя Алла-Виктория Киркорова активно развивает свой микроблог, делясь некоторыми подробностями из жизни. Так, в видеороликах дочки поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова частенько мелькает и брат Аллы-Виктории, 12-летний Мартин. Правда, юноша отличается скромным характером и тихим нравом. На сцену мальчик не рвется, а вот его сестра не раз выступала перед самой взыскательной публикой.
На одном из свежих видео Алла-Виктория предстала в кафе, куда она заглянула, чтобы в первый раз попробовать корейскую лапшу с яйцом. Такие кулинарные шедевры пришлись дочери поп-короля сцены по вкусу. А пользователи Сети обратили внимание на то, что у 13-летней Аллы-Виктории есть маникюр. Она явно ходит в салон и ухаживает на ногтями, выбирая отнюдь не детскую длину.
С модными подпиленными коготочками в нюдовом голубом оттенке Алла-Виктория еле держала вилку. Было заметно, что дочка поп-короля отечественной эстрады еще не привыкла к таким длинным искусственным ногтям.
Алла-Виктория с длинными ногтями пришла в кафе, чтобы попробовать корейскую лапшу. Фото: соцсети
Кстати, Алла-Виктория дала понять, что тратит деньги, которые отец дает ей на карманные расходы, только на косметику и одежду. При этом девочке не близок стиль Филиппа Киркорова, дочка певца предпочитает скромную одежду без страз, блесток и перьев.
«Ногти уже сделала — при маникюре», - пишет Лиана Кирсанова.
«Не рановато ли маникюры делать?» - удивилась Эстелла Шурова.
«Сейчас подростки уже во всю ходят по салонам, прически, ногти, тут нечему удивляться», - считает Мария Куприянова.
«Модница, хочется выделяться девочкам, это понятно», - подметила Лариса Усанова.
«Рано конечно, успеет еще», - добавила Жанна Харитонова.