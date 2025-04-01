Салибеков и Лысковец улетели в Турцию вдвоем: «А где маленький Леончик?»

Тигран Салибеков из проекта «Дом-2» проводит весенние каникулы в компании Виктории Лысковец в Турции. При этом на фото не видно сынишки пары — маленького Леона. Поэтому многие решили, что супруги отправились во второй медовый месяц, оставив ребенка с бабушками.
Напомним, что у Тиграна Салибекова — четверо детей. У него также есть сыновья от бывшей жены Юлии Колисниченко: Ролан, Эльдар и Баграт. С мальчиками он видится крайне редко, так как с новой семьей живет на проекте. Один из старших сыновей просил отца повидаться с ними еще зимой. Но Тигран отказался, сославшись на поездку к родственникам с новой женой. Вот и на этот раз Салибеков наслаждается отдыхом в компании Виктории Лысковец.
Тигран Салибеков и Виктория Лысковец в Каппадокии. Фото: соцсети
Между тем пользователи Сети уверены, что жена Тиграна Салибекова, которая каждую минуту выражала восторги от отдыха в Турции, немного лукавит. Поведение Виктории и вовсе назвали наигранным из-за ее выражения лица на снимках с Тиграном. Ранее пара не раз ссорилась. Лысковец не устраивало, что она должна жить на проекте с ребенком из-за того, что Салибеков не может обеспечить их жильем.
«Неприятная особа, все какое-то наигранное, счастье вечно напоказ», - пишет Ульяна Петрова.
«Между зубами щель, губа прям под носом! Что стало с внешностью?» - удивился Павел Дашин.
«Опять это брезгливое выражение лица», - подметила Жанна Устюгова.
«А где маленький Леончик?» - спросила Зинаида Шевелева.
«Вика сама оплатила отпуск? Поэтому такое лицо сделала, как-будто прокисшего кефира выпила», - добавил Дмитрий Колесников.