Салибеков и Лысковец улетели в Турцию вдвоем: «А где маленький Леончик?»

Тигран Салибеков из проекта «Дом-2» проводит весенние каникулы в компании Виктории Лысковец в Турции. При этом на фото не видно сынишки пары — маленького Леона. Поэтому многие решили, что супруги отправились во второй медовый месяц, оставив ребенка с бабушками.

Напомним, что у Тиграна Салибекова — четверо детей. У него также есть сыновья от бывшей жены Юлии Колисниченко: Ролан, Эльдар и Баграт. С мальчиками он видится крайне редко, так как с новой семьей живет на проекте. Один из старших сыновей просил отца повидаться с ними еще зимой. Но Тигран отказался, сославшись на поездку к родственникам с новой женой. Вот и на этот раз Салибеков наслаждается отдыхом в компании Виктории Лысковец.