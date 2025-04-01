Колисниченко показала скромный завтрак сыновей: «Тигран в Турции с Лысковец, а у детей — хлеб с маслом»

Юлия Колисниченко любит показывать в своем микроблоге, чем она кормит сыновей от бывшего мужа Тиграна Салибекова. Экс-участница проекта «Дом-2» показала себя заботливой мамой, она делает все для того, чтобы у ее детей было все самое лучшее, в том числе и разнообразное питание. Ведь мальчишки растут, их нужно часто и хорошо кормить. Так, на завтрак для сыновей у Юлии Колисниченко — хлеб, масло, каша, сыр, яйца, сырники и колбаса.
За завтраком Юлия делала бутерброды сыновьям, смазывая хлебушек маслом. Обычно, если мама дома, то они обязательно собираются за столом все вместе. Всего у Колисниченко трое сыновей — Ролан, Эльдар и Баграт. Каждый по своему помогает маме по хозяйству. Как-то экс-жена Тиграна Салибекова показала, как Эльдар моет гору грязной посуды на кухне.
Юлия Колисниченко сварила кашу для сыновей. Фото: соцсети
Тем временем, Тигран Салибеков отдыхает в Каппадокии с новой женой Викторией Лысковец. Похоже, что сына Леона они оставили с бабушкой. Возлюбленная звезды «Дома-2» мечтала отдохнуть в Турции. А пот пользователи Сети задались вопросом: на какие деньги путешествует Тигран Салибеков и не забыл ли он оплатить алименты на детей.
Тигран Салибеков и Виктория Лысковец в Турции. Фото: соцсети
«Тигран в Турции с Лысковец, а у детей — хлеб с маслом», - пишет Игнат Серов.
«То Вика говорила, что Тиграшка нищий, то деньги нашлись все-таки для Каппадонкии», - подметила Ксения Смирнова.
«Нормальный завтрак, а что вы хотели, икры?» - удивилась Нина Шеина.
«Хорошо устроился, как молодой-холостой везде ездит, а дети сидят дома с бывшей женой», - уточнил Сергей Осипов.
«Лучше бы мальчишек хоть раз куда-нибудь свозил! Были бы у них приятные впечатления об отдыхе с отцом», - добавила Дарья Лазарева.