Колисниченко показала скромный завтрак сыновей: «Тигран в Турции с Лысковец, а у детей — хлеб с маслом»

Юлия Колисниченко любит показывать в своем микроблоге, чем она кормит сыновей от бывшего мужа Тиграна Салибекова. Экс-участница проекта «Дом-2» показала себя заботливой мамой, она делает все для того, чтобы у ее детей было все самое лучшее, в том числе и разнообразное питание. Ведь мальчишки растут, их нужно часто и хорошо кормить. Так, на завтрак для сыновей у Юлии Колисниченко — хлеб, масло, каша, сыр, яйца, сырники и колбаса.

За завтраком Юлия делала бутерброды сыновьям, смазывая хлебушек маслом. Обычно, если мама дома, то они обязательно собираются за столом все вместе. Всего у Колисниченко трое сыновей — Ролан, Эльдар и Баграт. Каждый по своему помогает маме по хозяйству. Как-то экс-жена Тиграна Салибекова показала, как Эльдар моет гору грязной посуды на кухне.