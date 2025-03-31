Якубович: «Первые две съемки «Поля чудес» я орал так, что звукооператор чуть не оглох»

1 апреля исполняется 30 лет Первому каналу. По этому случаю ведущий программы «Поле чудес» рассказал о том, как он стал работать в этом успешном проекте. Леонид Якубович заверил, что с Первым каналом связана не только его жизнь, но и судьба. Эта работа, без которой он не представляет своего существования.

«Быть первым — это греет самолюбие. И любой, кто здесь работает, от монтажера до генерального директора, мы все первые и мы команда. А в любом деле, это я вам как пилот говорю, нет выше понятия, чем слово «экипаж».

Я помню свой первый эфир. Это было в 1967 году, тогда мы всей командой КВН МИСИ оказались на Центральном телевидении. Вся семья прильнула к экрану, смотрела наше выступление. По тем временам «человек в телевизоре» был небожителем. Мы поверить не могли, что нас покажут по ТВ. Помню, как бережно несколько лет хранил тот первый пропуск в Телецентр. Носил его на груди и всем показывал, а мне не верили: «Да ладно! Ты был в Останкино?» Я тогда стал одним из авторов в программе «А ну-ка, девушки!» - поделился воспоминаниями Леонид Якубович.



Также телеведущий рассказал, как привыкал к студии программы «Поле чудес». Леонид Аркадьевич думал, что не справиться с такой ответственностью и был готов покинуть проект.