Вдова брата Владимира Кузьмина: «Врачи трижды реанимировали моего мужа»

Напомним, брат Владимира Кузьмина Александр скончался 24 марта в Сочи. На автобусной остановке он почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшим на место врачам не удалось спасти Александра Кузьмина.

Наталья Кузьмина сообщила, что причиной смерти ее мужа стали алкогольная кардиомиопатия, отек головного мозга, отек легкого и цирроз печени.