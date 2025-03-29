Вдова брата Владимира Кузьмина: «Врачи трижды реанимировали моего мужа»
Владимир Кузьмин. Фото: Global Look Press
Вдова Александра Кузьмина заговорила о мистических вещах и совпадения в жизни ее мужа.
В Москве в эту субботу, 29 марта, состоялась траурная церемония прощания с братом известного исполнителя Владимира Кузьмина, музыкантом Александром Кузьминым.
Во время похорон вдова покойного Наталья рассказала о мистических совпадениях в его жизни.
«Трижды врачи реанимировали моего мужа, трижды начинало биться сердце, и трижды старший брат моего супруга Владимир помогал брату в самых сложных моментах», — поделилась Наталья Кузьмина с MK.RU.
Она добавила, что Владимир Кузьмин помог с организацией похорон брата и публично поблагодарила звездного родственника.
Стоит отметить, что Владимир Кузьмин не пришел на прощание с братом. Знакомые музыканта рассказали, что он очень плохо себя чувствует и сожалеет о том, что так мало общался с братом.
Александр Кузьмин и его жена Наталья. Фото: соцсети Натальи Кузьминой
Напомним, брат Владимира Кузьмина Александр скончался 24 марта в Сочи. На автобусной остановке он почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшим на место врачам не удалось спасти Александра Кузьмина.
Наталья Кузьмина сообщила, что причиной смерти ее мужа стали алкогольная кардиомиопатия, отек головного мозга, отек легкого и цирроз печени.