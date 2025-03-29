Юрий Куклачев заявил, что ждет возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Известный дрессировщик, создатель Театра кошек Юрий Куклачев прокомментировал недавно появившиеся заявления о том, что певицу Аллу Пугачеву, которая уже несколько лет не живет в России, нужно лишить всех званий и регалий.

Юрий Куклачев считает подобные демарши перебором. Юрий Куклачев уверен, что Алла Пугачева искренне любит родную страну и своих поклонников, оставшихся здесь.

«Она любит Россию, она любит народ, она живет с мыслями о том, что у нее остаются преданные поклонники, преданные друзья и те люди, которые ее просто любят», — сказал Юрий Куклачев kp.ru.

Дрессировщик считает, что Алла Пугачева обязательно вернется в Россию. Более того, Юрий Куклачев ждет ее возвращения

Напомним, сейчас Алла Пугачева с семьей живет на Кипре, где у нее есть собственная недвижимость в красивейшем месте этого острова в Средиземном море.