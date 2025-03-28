Гоше Куценко вернут «Запорожец», в котором нашли труп женщины

Актер Гоша Куценко попал под пристальное внимание общественности в январе этого года. Тогда выяснилось, что именно ему принадлежит раритетный «Запорожец», припаркованный в центре Москвы. В салоне автомобиля был обнаружен труп молодой женщины с двадцатью ножевыми ранениями.

Сам артист в это время находился на гастролях в другом городе, и конечно же, к делу Гоша Куценко не причастен. А вот его автомобиль оказался вещдоком в уголовном деле.

Как выяснило издание kp.ru, суд состоится уже скоро, материалы уголовного дела уже переданы в соответствующую инстанцию.

Убийца понесет наказание по закону. А что же будет с автомобилем Гоши Куценко, в салоне которого преступник расправился со своей жертвой.

По словам адвоката, после суда машину вернут ее владельцу.