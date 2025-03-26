Сергей Баталов — об успехе Юры Борисова: «Дай бог, чтобы была работа»

Звезда российских сериалов Сергей Баталов рассказал, что его минула участь многих его коллег, которые были невостребованы в 90-е годы прошлого века. В то время российская киноиндустрия переживала не самый простой период. Фильмов снималось катастрофически мало.
Между тем, Сергей Баталов признает, что ему повезло. В те годы он был на пике популярности. Артист считает, что это благодаря его типажу, который оказался востребованным именно в конце двадцатого века.
В отличие от многих других артистов, Сергей Баталов, по его признанию изданию
Сергей Баталов. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press
Сергей Баталов признался, что очень рад за молодых актеров, у которых сегодня есть возможности много сниматься. Он отметил Юру Борисова, который сейчас находится в том же возрасте, что и Баталов в 90-е годы прошлого века.
«Я очень рад за тех молодых артистов, которые много и хорошо снимаются. Вот Юра Борисов замечательный актер, и у него получилось выйти на мировую арену, чего он, конечно, достоин. Дай бог, чтобы была работа, потому что без работы актер тухнет», — пожелал Сергей Баталов.
Напомним, Юра Борисов снялся в нескольких успешных проектах, в том числе, в Голливуде. За роль в фильме «Анора» Юра Борисов был номинирован на премию Оскар.