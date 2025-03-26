Сергей Баталов — об успехе Юры Борисова: «Дай бог, чтобы была работа»

Юра Борисов. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press

Известный актер Сергей Баталов признался, что очень рад за своих более юных коллег.

Звезда российских сериалов Сергей Баталов рассказал, что его минула участь многих его коллег, которые были невостребованы в 90-е годы прошлого века. В то время российская киноиндустрия переживала не самый простой период. Фильмов снималось катастрофически мало.

Между тем, Сергей Баталов признает, что ему повезло. В те годы он был на пике популярности. Артист считает, что это благодаря его типажу, который оказался востребованным именно в конце двадцатого века.

В отличие от многих других артистов, Сергей Баталов, по его признанию изданию MK.RU, просто не знал отдыха.

Сергей Баталов. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

Сергей Баталов признался, что очень рад за молодых актеров, у которых сегодня есть возможности много сниматься. Он отметил Юру Борисова, который сейчас находится в том же возрасте, что и Баталов в 90-е годы прошлого века.

«Я очень рад за тех молодых артистов, которые много и хорошо снимаются. Вот Юра Борисов замечательный актер, и у него получилось выйти на мировую арену, чего он, конечно, достоин. Дай бог, чтобы была работа, потому что без работы актер тухнет», — пожелал Сергей Баталов.

Напомним, Юра Борисов снялся в нескольких успешных проектах, в том числе, в Голливуде. За роль в фильме «Анора» Юра Борисов был номинирован на премию Оскар.

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