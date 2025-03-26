Сергей Баталов — об успехе Юры Борисова: «Дай бог, чтобы была работа»

Звезда российских сериалов Сергей Баталов рассказал, что его минула участь многих его коллег, которые были невостребованы в 90-е годы прошлого века. В то время российская киноиндустрия переживала не самый простой период. Фильмов снималось катастрофически мало.

Между тем, Сергей Баталов признает, что ему повезло. В те годы он был на пике популярности. Артист считает, что это благодаря его типажу, который оказался востребованным именно в конце двадцатого века.