Мария Голубкина шла за гробом матери после отпевания в храме

Мария Голубкина достойно проводила 85-летнюю маму в последний пусть. После отпевания актриса шла за гробом Ларисы Голубкиной. Она выглядела утомленной, словно провела бессонную ночь. А глубоко запавшие глаза и черные тени под веками говорили о том, что дочка Ларисы Ивановны успела выплакаться. На отпевании она не проронила ни слезинки, передает корреспондент сайта Teleprogramma.org. Ларису Голубкина похоронят отдельно от Андрея Миронова на Троекуровском кладбище.
Мария Миронова едва держалась на ногах. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Поддержать сестру по отцу пришла и Мария Миронова. Ранее дочка Ларисы Голубкиной подтвердила, что Андрей Миронов был ее родным отцом. Однако помощь понадобилась самой Маше. Она еле держалась на ногах после гражданской панихиды и медленно дошла до калитки под руку с мужчиной, который оказал ей поддержку. Мария Голубкина, наоборот, проявила силу характера, хотя было видно, что она на грани своих сил и готова расплакаться. Но все же ей удалось сдержать эмоции и слезы.