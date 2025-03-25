Мария Голубкина шла за гробом матери после отпевания в храме

Поддержать сестру по отцу пришла и Мария Миронова. Ранее дочка Ларисы Голубкиной подтвердила, что Андрей Миронов был ее родным отцом. Однако помощь понадобилась самой Маше. Она еле держалась на ногах после гражданской панихиды и медленно дошла до калитки под руку с мужчиной, который оказал ей поддержку. Мария Голубкина, наоборот, проявила силу характера, хотя было видно, что она на грани своих сил и готова расплакаться. Но все же ей удалось сдержать эмоции и слезы.