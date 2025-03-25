Обессиленную Марию Миронову под руку вывели из храма, где отпевали Ларису Голубкину

Не так давно Мария Голубкина подтвердила тот факт, что ее родным отцом был Андрей Миронов. Она стала близко общаться с сестрой Марией Мироновой, именно она оказывала Голубкиной поддержку на похоронах 85-летней матери. Из храма сестры вышли отдельно друг от друга.
Марии Мироновой, дочери Екатерины Градовой, потребовалась помощь. Ее под руку вели после отпевания, актриса буквально обессилела. Она медленно шла к калитке, опираясь на оказавшего ей поддержку мужчину. Присутствующие заметили, что дочка Андрея Миронова много плакала: ее лицо припухло от горя и слез.
Позже из храма вышла Мария Голубкина. Она держалась стойки. И в отличие от сестры, старалась не выдавать своих чувств и не показывать слез.
Мария Голубкина на отпевании матери Ларисы Голубкиной. Фото: Telegram-канал КП
Подруга Марии Голубкиной Ксения Охлобыстина, пробегая мимо журналистов, сказала, что актриса до последнего ухаживала за своей матерью. Лариса Голубкина жила в медицинском пансионате в Подмосковье с сиделкой.