Миронова утешала сестру Машу на похоронах Голубкиной

Дочь ныне покойной Екатерины Градовой и Андрея Миронова не смогла оставить свою сестру Марию без поддержки на похоронах Ларисы Голубкиной. Последняя жена Андрея Миронова найдет свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище. Хотя поклонники актрисы были уверены, что Ларису Ивановну похоронят рядом с ее мужем на Ваганьковском кладбище.

Мария Миронова и Мария Голубкина — сестры по отцу, но у них разные матери. Они в последнее время стали близко общаться. Именно Маша Миронова стала поддержкой и утешением для Марии Голубкиной, которая стойко держится на отпевании. Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, актриса не проронила ни слезинки. В светло-голубом платочке она стояла отдельно от сестры, но в какой-то момент знаком подозвала к себе Марию Миронову и та встала с нею рядом, чтобы оказывать поддержку.

В самом начале церемонии священник дал понять, что Лариса Голубкина была верующей и посещала храм, где сегодня проходит отпевание.

В последние годы Лариса Ивановна жила в медицинском пансионате в Подмосковье, за ней приглядывала сиделка. Актриса страдала от рака крови третьей стадии, также у нее была болезнь Паркинсона. Из-за тяжелого недуга Голубкина, можно сказать, жила на обезболивающих препаратах, которые лишь на время притупляли нечеловеческую боль.