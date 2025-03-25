Александр Стриженов о смерти Ларисы Голубкиной: «Такое ощущение, что уходят родители»

Екатерина Стриженова вместе с мужем Александром Стриженовым пришла проститься и проводить в последний путь Ларису Голубкину. Она дала понять, что народная артистка РСФСР отличалась от многих ярким характером, добротой и внутренним очарованием. От Ларисы Ивановны словно исходил свет, настолько чутким она была человеком.

«Лариса Ивановна очень красивая женщина, элегантная. В последний раз я виделась с Ларисой Ивановной в театре Армии, в гримерной перед спектаклем. Она спрашивала меня тогда про Сашу (мужа), девчонок (дочек Екатерины Стриженовой)», - говорит телеведущая, которая укуталась во все черное, держась рядом с мужем.

При этом Александр Стриженов дал понять, что актеры старого поколения в театре становились для них молодых и юных второй семьей. Они были готовы делиться опытом, учить, подсказывать, направлять и помогать.