Режиссер Константинова об умершей от рака крови Голубкиной: «Работала до последнего, пока позволяли силы»

В Москве коллеги и поклонники Ларисы Голубкиной собрались для того, чтобы проводить ее последний путь. Режиссер театра Армии Татьяна Константинова в беседе с журналистами на гражданской панихиде рассказала о том, что Лариса Ивановна старалась работать до последнего, пока у нее оставались на это силы. Долгие годы народная артистка РСФСР тяжело болела. У нее была третья стадия рака крови и болезнь Паркинсона. С 2022 года состояние актрисы стало ухудшаться. Но в декабре 2024-го она прошла курс химиотерапии, надеясь на ремиссию. Однако лечение не помогло. В последние месяцы Лариса Ивановна уже не могла вставать с постели, у нее появились пролежни, она почти ничего не ела и стала весить всего 30 килограммов. Состояние актрисы только ухудшалось. Рядом с матерью была дочка Мария Голубкина.

«Она работала до последнего, пока позволяли силы. Артисты живут ролями. И выход на сцену — это такой допинг. Это своего рода лекарство от всех недугов. Поэтому она до последнего была актрисой. Ну на концерты с ней никто не ездил. Она же по всей России ездила, и чтобы дети и внуки следом. Так не бывает. Они могли прийти разве что на премьеру какого-нибудь ее спектакля», - говорит Татьяна Константинова.