Актриса Таран — о характере Ларисы Голубкиной: «Она никогда не участвовала в интригах»

В Москве прощаются с актрисой Ларисой Голубкиной. Проводить народную артистку РСФСР в последний пришли не только ее коллеги и родственники, но и поклонники. Первый комментарий и слова соболезнования близким выразила пермская актриса Ксения Таран, которая была хорошо знакома с Лариса Ивановной. Она отдала дать памяти талантливой актрисе, которая много лет служила в театре.

«Выправка, осанка, как она достойно вела себя в театре. Лариса Ивановна никогда не участвовала ни в каких интригах. Она ни про кого не говорила плохо. Таких артистов сейчас мало. Их всегда было мало. Очень жаль, что сейчас не воспитывают такое поколение культуры и отношения к театру, к искусству. Поэтому светлая память Ларисе Ивановне, очень жаль, что уходит это поколение», - говорит актриса Ксения Таран.

Напомним, что Лариса Голубкина будет похоронена на Троекуровском кладбище. Последние годы жизни она провела в медицинском пансионате в Подмосковье. И не скрывала, что там за ней хорошо ухаживали. Дочка Мария навещала маму по мере возможности, уделяла ей внимание, они вместе обедали и гуляли по территории пансионата.