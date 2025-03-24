В суде началось заседание по условно-досрочному освобождению Ефремова

В понедельник, 24 марта, 61-летний Михаил Ефремов по видеосвязи выступил на судебное заседание по поводу условно-досрочного освобождения. Так, по протоколу актера попросили представиться и рассказать, за что он был осужден. Также Михаил Олегович подтвердил, что он готов к заседанию.

«Ефремов Михаил Олегович, 1963 год рождения», - начал свою речь актер.

К слову, адвокат Михаила Ефремова настаивал на том, чтобы заседание прошло в закрытом формате. Так как в процессе будут разглашены личные данные и информация о состоянии здоровья артиста.

Судя по кадрам из видео, Ефремов выглядит вполне благополучно, из возрастных признаков — седина на висках, морщины, лицо актера осунулось, похудело и стало строгим. Ранее сообщалось, что суд отказал Михаилу Ефремову в закрытии судебного заседания об УДО, подчеркнув, что оснований для этого нет.