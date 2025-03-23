Родные изменили место прощания с Ларисой Голубкиной

Стало известно, что место прощания с актрисой Ларисой Голубкиной изменили по желанию ее родных. Дочь покойной звезды Мария Голубкина в личном блоге сообщила, где на самом деле состоится траурная церемония.

Все пройдет в храме. Как дала понять Мария Голубкина, проститься с ее покойной мамой смогут все желающие почитатели таланта Лариса Голубкиной.

Ранее же сообщалось, что прощание с Ларисой Голубкиной состоится в Театре Российской Армии.

«Отпевание и прощание с моей мамой — Ларисой Ивановой Голубкиной состоится 25 марта в 11.00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах (адрес: Нововаганьковский пер., 9, стр. 1)», — написала Мария Голубкина в соцсети.

Это, кстати, был ее первый пост с момента смерти Ларисы Голубкиной. Ранее Мария Голубкина не делилась никакой информацией, касающейся трагического события в ее жизни.

Напомним, Лариса Голубкина скончалась 22 марта после длительной борьбы с тяжелой болезнью, ей было 85 лет. Осенью минувшего года Лариса Голубкина была признана нуждающейся в паллиативном лечении. Несколько месяцев Лариса Голубкина провела в пансионате, где ей обеспечивался профессиональный уход.

Похоронена Лариса Голубкина будет на Троекуровском кладбище Москвы.