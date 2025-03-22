Лариса Голубкина была довольна тем, что ее поселили в медицинский пансионат в Подмосковье

Лариса Голубкина умерла 22 марта. Поклонники тяжело восприняли эту новость, подметив, что уходят выдающиеся актеры эпохи советского кино. Дочка Ларисы Ивановны понимала, что каждый день для ее матери может стать последним. И все из-за тяжелого недуга. В декабре Голубкина прошла курс химиотерапии, но лечение не помогло. Причиной смерти актрисы стал рак крови третьей стадии. Кроме того, у Ларисы Ивановны была болезнь Паркинсона.

В 2022-м Голубкина призналась, что уже семь лет живет в медицинском пансионате в Подмосковье.

«Как называется это место? А зачем кому-то это знать? Не хочу, чтобы меня телевидение здесь выслеживало. Это не принудиловка, но мне 82 года, и тут лучше. Дочка вот сейчас приедет навестить. Мы погуляем и пообедаем», — рассказывала артистка.

Лариса Голубкина долгое время страдала от серьезных проблем со здоровьем. В последние годы она находилась в тяжелом состоянии, прикованная к постели. Из-за длительного пребывания в лежачем положении у нее образовались пролежни. Дочь актрисы, Мария Голубкина, рассказывала, что ее мать нуждалась в постоянном уходе, и сиделкам приходилось меняться каждые несколько недель, так как забота о ней была чрезвычайно сложной задачей. Мария также поделилась своими переживаниями по поводу состояния матери, подчеркнув, что она неоднократно сталкивалась с тревожными прогнозами врачей, несмотря на то, что некоторые медицинские исследования показывали отсутствие опасных изменений.

Голубкина боролась с несколькими серьезными заболеваниями, среди которых были два вида рака и болезнь Паркинсона. Один из видов рака, известный как макроглобулинемия Вальденстрема, был диагностирован у актрисы в 2014 году в Германии. Эта редкая форма заболевания поражает систему кроветворения и характеризуется медленным развитием. Только в 2022 году состояние Голубкиной ухудшилось настолько, что потребовалось начать химиотерапию, после которой удалось временно стабилизировать ее здоровье.