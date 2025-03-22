Остановилось сердце: от чего умерла Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась от рака крови третьей стадии, сообщает телеграм-канал Shot. Артистка ушла из жизни 22 марта на 86-м году жизни.

Согласно информации канала, в декабре 2024 года Голубкина проходила курс химиотерапии в надежде на достижение ремиссии. Однако ее состояние стремительно ухудшалось: она теряла вес и была прикована к постели. В январе актрисе потребовалась неотложная медицинская помощь из-за сильных болей, включая суставы и кровеносные сосуды. Врачи регулярно посещали ее, делая обезболивающие инъекции и назначая препараты для облегчения страданий.

Голубкина испытывала невыносимые боли, которые не могли снять обычные лекарства, и практически не могла принимать пищу. Изначально она передвигалась на инвалидном кресле, но позже перестала вставать с постели, что привело к образованию пролежней. Последние годы жизни актриса провела в медицинском пансионате под присмотром сиделки. Помимо онкологических заболеваний, у нее была диагностирована болезнь Паркинсона. В субботу, 22 марта, сердце Ларисы Голубкиной остановилось. Ее состояние ухудшалось постепенно. Она жаловалась на сильные головные боли и ломоту в теле. Уколы с обезболивающими препаратами ей почти не помогали. Актриса не появлялась на публике, о здоровье Ларисы Голубкиной рассказывала ее дочка.

Вот, что совсем недавно о состоянии матери говорила Мария Голубкина.

«Она лежит, у нее сиделка, которая меняется один раз в месяц, потому что они не выдерживают, очень тяжело. У меня сердце просто разрывается. Ты сидишь, думаешь: «только что чуть не умерла», - делилась она в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По предварительным данным, церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной состоится 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА).