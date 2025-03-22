Лариса Голубкина отказывалась от еды из-за сильных болей

В субботу, 22 марта, стало известно о смерти 85-летней Ларисы Голубкиной. На протяжении 10 лет она боролась с тяжелым недугом. Однако болезнь стала прогрессировать не сразу. Народная артистка РСФСР вела вполне активный образ жизни, но в 2022 году стала чувствовать себя хуже. Причиной ее смерти стал рак крови третьей степени.

В последние дни Ларису Ивановну мучили нечеловеческие боли. Дочка актрисы Мария Голубкина дала понять, что ее мама из последних сил цеплялась за жизнь. Исход был ясен не только врачам, но и близким народной артистки РСФСР. В последнее время Лариса Голубкина почти не могла есть, сил не было ни на что, болело все тело, не помогали даже обезболивающие препараты.