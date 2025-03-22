Лариса Голубкина три месяца назад прошла курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии

85-летняя Лариса Голубкина до последнего боролась с раком крови третьей степени. Как пишет Telegram-канал Shot, буквально три месяца назад, в декабре, она прошла курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии. Однако проведенное лечение не дало положительного результата. В январе актрису из фильма «Гусарская баллада» экстренно госпитализировали. Лариса Ивановна жаловалась на сильные боли, которые не могли купировать даже обезболивающие препараты. Дочка актриса Мария Голубкина дала понять, что ее мама была измучена болезнью. Рак можно сказать забрал у некогда волевой и характерной актрисы не только здоровье и силы, но и стал основной причиной ее смерти.

В последнее время Лариса Голубкина буквально таяла на глазах, она стремительно теряла вес из-за рака крови, болезнь прогрессировала, а сил у народной артист РСФСР становилось все меньше. Сначала она передвигалась по квартире на инвалидном кресле, а потом и вовсе слегла. Из-за постельного режима у актрисы стали появляться пролежни. Она практически не вставала с потели. Рядом с Ларисой Ивановной находилась ее сиделка.

Чтобы как-то обезболить актрису медики ставили ей уколы. Из-за плохо самочувствия Лариса Голубкина практически ничего не ела.

Информация о серьезном заболевании актрисы Ларисы Голубкиной появилась около десяти лет назад. Однако летом 2024 года ее состояние значительно ухудшилось, что привело к срочной госпитализации. Уже в августе врачи пришли к выводу, что болезнь актрисы неизлечима, и ей был присвоен паллиативный статус. Несмотря на тяжелый диагноз, Голубкина не сдавалась и продолжила борьбу за свое здоровье.