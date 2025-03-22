Решетова прилетела в Абу-Даби вслед за Тимати

Любвеобильный рэпер Тимати меняет девушек как перчатки: стоит им родить, как музыкант ищет новую пассию. Так, Тимати ушел от модели Алены Шишковой, хотя та подарила ему дочку Алису. Мама рэпера Симона Юнусова до сих пор поддерживает дружеские отношения с Аленой, которая так и не стала ее невесткой. Кроме того, она очень привязана к внучке Алисе. У самой Симоны два сына. Бросил рэпер и манекенщицу Анастасию Решетову, та родила ему сына Ратмира.

Несмотря на то, что у Тимати двое детей от разных женщин, он делает все для того, чтобы сын и дочка общались между собой и были друг другу близкими, родными.

Поклонники во всю обсуждали тайную женитьбу рэпера на модели Валентине Ивановой. Ее Тимати однажды назвал женой, после чего и возникли эти слухи. Однако фанаты заметили, что в Абу-Даби, куда рэпер прилетел, чтобы отточить навыки серфинга в крупнейшем серф-клубе Surf Abu Dhabi, прилетела и Анастасия Решетова. Так, модель опубликовала ролики из той же локации, где показала, как наблюдает за тренировками экс-возлюбленного.