Киркоров приобнял сына Мартина и хмурую дочь Аллу-Викторию на похоронах их деда

После церемонии прощания Филипп Киркоров приобнял своих детей за плечи, притянув их к себе. При этом присутствующие обратили внимание, что Алла-Виктория выглядела слишком суровой. Возможно, она просто боролась со своими эмоциями и подступающими слезами, боясь разрыдаться.

Пользователи Сети посчитали, что внучка Бедроса Киркорова уж слишком сильно хмурила лицо.