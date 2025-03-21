Киркоров приобнял сына Мартина и хмурую дочь Аллу-Викторию на похоронах их деда

Поп-король сцены Филипп Киркоров проводил в последний путь своего 92-летнего отца Бедроса. Он умер от острой сердечной недостаточности. В последние дни народного артиста России мучил кашель, шла мокрота, он с трудом мог дышать. Рядом с ним была сиделка, а сам Филипп улетел на съемки в Марокко. Узнав о случившемся, певец тут же вернулся в Москву. Он должен был организовать церемонию прощания и похороны отца. По словам Филиппа, все это далось ему с трудом. Киркоров не мог позволить себе плакать, грустить или страдать. Он должен был заниматься организационными вопросами, проявляя стойкость.
Алла-Виктория с братом Мартином. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Внуки Бедроса Киркорова держались стойко, как и их отец Филипп. Они не могли позволить себе слез на публике. Хотя 12-летний Мартин тайком всхлипывал, а 13-летняя Алла-Виктория утирала лицо платком. Им было сложно скрывать свои эмоции.
Алла-Виктория выглядела суровой рядом с отцом Филиппом Киркоровым и братом Мартином. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
После церемонии прощания Филипп Киркоров приобнял своих детей за плечи, притянув их к себе. При этом присутствующие обратили внимание, что Алла-Виктория выглядела слишком суровой. Возможно, она просто боролась со своими эмоциями и подступающими слезами, боясь разрыдаться.
Пользователи Сети посчитали, что внучка Бедроса Киркорова уж слишком сильно хмурила лицо.
«Надменный взгляд у Аллы-Виктории к чему?» — пишет Галина Еськова.
«Просто детки устали... Все длилось долго, это тяжело даже взрослым», — добавила Лилия Титова.