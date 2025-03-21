Бедрос Киркоров перед смертью отдал сыну фамильный перстень

Прощальная церемония с Бедросом Киркоровым состоялась на Троекуровском кладбище, собрав сотни друзей, коллег и поклонников. Присутствующие почтили память артиста, среди которых были такие известные личности, как Дмитрий Песков, Мария Захарова, Григорий Лепс и Надежда Бабкина.

Филипп Киркоров выступил с трогательной речью, поделившись притчей о том, что родители являются нашими «крыльями», позволяющими нам «летать». Он отметил, что после потери одного родителя лететь становится труднее, а теперь, потеряв обоих, ему придется учиться «ходить». Эти слова глубоко тронули всех присутствующих.

Филипп также поделился воспоминанием о последнем дне, проведенном с отцом. За несколько дней до своей смерти Бедрос передал сыну семейный перстень, который должен был передаваться из поколения в поколение. Этот жест символизирует преемственность поколений и семейные ценности, которые остаются важными даже после ухода близкого человека.