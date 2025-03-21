Бедрос Киркоров перед смертью отдал сыну фамильный перстень

Прощальная церемония с Бедросом Киркоровым состоялась на Троекуровском кладбище, собрав сотни друзей, коллег и поклонников. Присутствующие почтили память артиста, среди которых были такие известные личности, как Дмитрий Песков, Мария Захарова, Григорий Лепс и Надежда Бабкина.
Филипп Киркоров выступил с трогательной речью, поделившись притчей о том, что родители являются нашими «крыльями», позволяющими нам «летать». Он отметил, что после потери одного родителя лететь становится труднее, а теперь, потеряв обоих, ему придется учиться «ходить». Эти слова глубоко тронули всех присутствующих.
Филипп также поделился воспоминанием о последнем дне, проведенном с отцом. За несколько дней до своей смерти Бедрос передал сыну семейный перстень, который должен был передаваться из поколения в поколение. Этот жест символизирует преемственность поколений и семейные ценности, которые остаются важными даже после ухода близкого человека.
Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
На панихиде друга поддерживала Яна Рудковская. Она тесно общалась с семьей Филиппа Киркорова и всегда удивлялась тому, каким стойким был его отец.
«Я видела, как ему тяжело было петь, танцевать. Но он был такой счастливый, потому что Филипп пел для него. Он очень много смеялся, шутил. В 90 лет обладать таким разумом, такой жизненной энергией — это дорогого стоит», — отметила Яна Рудковская.