Киркоров высказался на похоронах: «У каждого из нас есть два крыла — мать и отец»

Филипп Киркоров выступил с речью у гроба своего отца, Бедроса Киркорова, во время траурной церемонии. Он подчеркнул, что его отец прожил долгую и насыщенную жизнь, окруженный друзьями, и не имел врагов. Певец вспомнил наставления отца о ценности каждой минуты жизни и о значимости родителей, сравнив их с крыльями, которые помогают человеку «летать». После утраты матери он оставался с одним «крылом», а теперь, потеряв отца, почувствовал себя лишенным обеих опор. В завершение речи Киркоров выразил надежду научиться «ходить пешком» и попрощался с отцом.
«У каждого из нас есть два крыла — мать и отец. Пока они есть, мы летаем. Трудно летать с одним крылом, я летал с одним после ухода матери, а теперь я остался без крыльев. Буду учиться ходить пешком… Браво, артист. Прощай, папа», — отметил Филипп Киркоров.
Алла-Виктория и Мартин не плакали на панихиде. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
На церемонии прощания с дедом присутствовали и внуки Бедроса Киркорова. Алла-Виктория выглядела подавленной и грустной, а ее брат Мартин тихонько всхлипывал, но не позволил себе заплакать, чтобы не расстроить отца.
Гроб с телом Бедроса Киркорова был перевезен на Троекуровское кладбище в Москве после отпевания в храме Христа Спасителя. В числе первых, кто пришел проститься с артистом, были хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши и посол Болгарии в России Атанас Крыстин. Филипп Киркоров посетил церемонию вместе со своими детьми — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Поп-короля так же поддерживают друзья: Григорий Лепс, Яна Рудковская, Игорь Гуляев, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным и многие другие.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта, вероятной причиной смерти стали проблемы с сердцем.