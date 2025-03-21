Киркоров высказался на похоронах: «У каждого из нас есть два крыла — мать и отец»

На церемонии прощания с дедом присутствовали и внуки Бедроса Киркорова. Алла-Виктория выглядела подавленной и грустной, а ее брат Мартин тихонько всхлипывал, но не позволил себе заплакать, чтобы не расстроить отца.

Гроб с телом Бедроса Киркорова был перевезен на Троекуровское кладбище в Москве после отпевания в храме Христа Спасителя. В числе первых, кто пришел проститься с артистом, были хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши и посол Болгарии в России Атанас Крыстин. Филипп Киркоров посетил церемонию вместе со своими детьми — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Поп-короля так же поддерживают друзья: Григорий Лепс, Яна Рудковская, Игорь Гуляев, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным и многие другие.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта, вероятной причиной смерти стали проблемы с сердцем.