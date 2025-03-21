Алла-Виктория молчала, а Мартин шмыгал носом: внуки не проронили ни слезинки на похоронах Киркорова

13-летняя Алла-Виктория пришла на гражданскую панихиду в скромном черном платочке, покрыв голову и распущенные волосы. Рядом с ней сидел 12-летний брат Мартин, который старательно сдерживал слезы, но все-таки слегка всхлипывал, понимая, что больше никогда не увидит своего дедушку. Алла-Виктория выглядела глубоко подавленной и грустной. Дети переживают за отца Филиппа Киркорова, который раздавлен своим горем. Когда-то давно он похоронил маму, а теперь простился и с отцом, которому было 92 года.

Присутствующие на церемонии прощания заметили, какую силу воли проявили дети Филиппа Бедросовича, они не проронили ни слезинки, хотя им очень хотелось выплакаться на похоронах любимого дедушки. Они тихо шмыгали носом, утешая друг друга в этот скорбный момент.