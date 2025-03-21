13-летняя Алла-Виктория приехала с братом Мартином на отпевание дедушки Бедроса Киркорова

В Москве проходит прощание с народным артистом России Бедросом Киркоровым. 13-летняя Алла-Виктория вместе с братом Мартином приехали на церемонию отпевания, чтобы проводит любимого дедушку в последний путь, сообщает корреспондент сайта Teleprogramma.org.

Филипп Киркоров, по-отцовски, утешал дочку, нежно поглаживая ее по плечам, а Алла-Виктория ободряюще улыбалась отцу, который переживает один из самых сложных моментов в своей жизни. Много лет назад он похоронил маму, а теперь прощается навсегда и с отцом, который стал для него опорой и поддержкой.

Рядом с детьми Филиппа Киркорова находится охрана. На отпевание дедушки семейство приехало на машине. Помощники семьи помогли 13-летней Алле-Виктории и ее брату Мартину выбраться из авто, как передает наш корреспондент, было заметно, что дети раздавлены горем, они очень любили своего дедушку. Алла-Виктория пришла на церемонию с охапкой белых роз, чтобы почтить память деда.

Церемония отпевания Бедроса Киркорова пройдет в храме Христа Спасителя. А гражданская панихида будет в траурном зале Троекуровского кладбища, здесь позже и будет похоронен Бедрос Киркоров.