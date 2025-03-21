20-летняя модель Ковальчук в реанимации после вечеринки в Дубае — сломаны руки, ноги и позвоночник

В Сети активно обсуждают трагический случай, который произошел с моделью Марией Ковальчук. Из предыстории: 20-летнюю девушку обнаружили в Дубае на обочине дороги. Она была просто в жутком состоянии. Позже стало известно, что ее нашел водитель грузовика. Если бы не он, то ситуация для Марии могла обернуться плачевно. Мужчина увидел 20-летнюю девушку, которая лежала на земле. По его словам, вначале он и вовсе решил, что наткнулся на труп. Однако Ковальчук оказалась жива.

Девушку экстренно доставили в больницу. Она находится в реанимации, у нее сломаны руки, ноги и позвоночник. Мария уже перенесла несколько операций. Однако врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Пока неизвестно, выживет ли модель и сможет ли она ходить, учитывая серьезность травм.

Рядом с Ковальчук сейчас находится ее мать, которая живет на Украине. В последний раз она общалась с дочерью 9 марта, когда та отмечала день рождения. Ковальчук рассказала женщине, что собирается пойти на вечеринку в отель с двумя мужчинами. После этого Мария перестала выходить на связь.

Ее мама считала, что Мария попала сексуальное рабство. Она также уверена, что ее дочь хотели убить, поэтому девушку оставили полуживую на улице. Данную версию поддерживает и юрист Катя Гордон, которая также прокомментировала ситуацию. Она уверена, что Мария стала жертвой насилия в Дубае, согласившись пойти на вечеринку с богатыми мужчинами. Она также предостерегла молодых девушек от необдуманных шагов на отдыхе в чужой стране, подметив, что некоторые готовы рискнуть собой ради обещанных им больших денег.